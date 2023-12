Elmos Semiconductor Aktie: Was macht der Markt?

Elmos Semiconductor hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 32,4 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche eine Outperformance von +20,67 Prozent bedeutet. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite mit 6,72 Prozent über dem Branchendurchschnitt, was einer Überperformance von 25,67 Prozent entspricht. Aufgrund dieser starken Leistung in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating.

Bei der Dividendenrendite liegt Elmos Semiconductor derzeit mit 1,17 Prozent etwas unter dem Branchendurchschnitt von 2,01 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Elmos Semiconductor liegt bei 50 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der RSI25 schwankt weniger stark und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt eine "Neutral"-Einschätzung für Elmos Semiconductor, basierend auf der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung.

Insgesamt wird Elmos Semiconductor daher als "Neutral"-Wert eingestuft, basierend auf den verschiedenen Kategorien der Analyse.