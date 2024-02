Elmos Semiconductor Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Elmos Semiconductor hat eine Dividendenrendite von 1,1 %, was 0,87 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 1,97 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Die 200-Tage-Linie der Elmos Semiconductor liegt bei 70,1 EUR, während der Aktienkurs selbst bei 71,3 EUR liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 69,55 EUR, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Elmos Semiconductor liegt bei 27,27, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beträgt 44, was als neutral betrachtet wird und ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat die Elmos Semiconductor in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,26 % erzielt, während der Branchendurchschnitt bei 9,64 % liegt. Dies führt zu einer Underperformance von -8,38 % im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Elmos Semiconductor um 1,29 % unter dem Durchschnittswert, was zu einer Einstufung als "Neutral" in dieser Kategorie führt.