Elmos Semiconductor Aktie – Platow Brief gefällt der Weltmarktführer. Weiter AUFSTOCKEN.

Elmos – Zukunftstrends im Auto

Elmos mit Sitz in Dortmund. © Elmos Semiconductor SE

Vom anhaltenden Trend zur Digitalisierung und Automatisierung in der Automobilindustrie profitiert Elmos Semiconductor besonders stark. Denn das Unternehmen macht mit seinen Halbleitern die Fahrzeuge sicherer, energieeffizienter und leichter bedienbar. Die Dortmunder sind Weltmarktführer bei mehreren Applikationen mit großem Zukunftspotenzial wie zum Beispiel der Ultraschall-Distanzmessung, der Ambientebeleuchtung und der intuitiven Bedienung.

Dank gut gefüllter Auftragsbücher dürften die Jahresziele (Umsatz: mehr als 560 Mio. Euro; +25% ggü. Vj.; EBIT-Marge: 25% +/- 2 Prozentpunkte; Vj.: 24,6%) mindestens erreicht werden. Positive Überraschungen sind möglich, da CEO Arne Schneider eine „noch dynamischere“ Geschäftsentwicklung im 2. Hj. für möglich hält. Trotz der in den vergangenen Monaten erhöhten Konsenserwartungen ist das in den Schätzungen noch nicht berücksichtigt. In den kommenden Jahren rechnen wir zudem bei stabilen Gewinnmargen mit Umsatzsteigerungen im hohen einstelligen Prozentbereich.