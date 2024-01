Elmos Semiconductor Aktie: Keine Angst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Elmos Semiconductor liegt bei 49,56, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 69,55, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar beeinflussen. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Für Elmos Semiconductor wurde eine mittlere Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen. Daher ergibt sich ein langfristiges Stimmungsbild von "Neutral".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Elmos Semiconductor von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge führte zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnittskurs der Elmos Semiconductor-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 70,64 EUR lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 63,3 EUR, was einem Unterschied von -10,39 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (72,6 EUR) liegt mit einem Unterschied von -12,81 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Elmos Semiconductor daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.