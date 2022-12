Elmos Semiconductor Aktie: Immer langsam!

Für die Aktie Elmos Semiconductor aus dem Segment "Halbleiter" wird an der heimatlichen Börse Xetra am 20.12.2022, 02:42 Uhr, ein Kurs von 58.2 EUR geführt.

Wie Elmos Semiconductor derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Die Elmos Semiconductor ist mit einem Kurs von 58,2 EUR inzwischen +10,52 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Buy". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Buy", da die Distanz zum GD200 sich auf +24,2 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Buy" ein.

2. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Elmos Semiconductor in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Sell" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Sell".

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Elmos Semiconductor aktuell 1,15. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -13,59 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Elmos Semiconductor bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.