Elmos Semiconductor Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Elmos Semiconductor-Aktie unterliegt einer technischen Analyse, die das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des Kurses im Zeitablauf betrachtet. Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen zeigt aktuell einen überverkauften Wert von 18,42, was das Signal "Gut" ergibt. Wenn wir die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnen (RSI25), ergibt sich ein Wert von 41, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Gesamtbewertung des RSI als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse weist der Kurs der Elmos Semiconductor-Aktie von 72,7 EUR inzwischen eine Distanz von +4,32 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) auf, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +3,72 Prozent, was eine Gesamtbewertung aus charttechnischer Sicht von "Neutral" ergibt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 13 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse 13,38 Euro für jeden Euro Gewinn von Elmos Semiconductor zahlt, was 71 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 46. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite 1,1 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,97 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Elmos Semiconductor-Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.