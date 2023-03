Elmos Semiconductor Aktie - Der Dortmunder Halbleiterproduzent auf dem Vormarsch

Liebe Leserinnen und Leser,

unser Turbodepot-Wert Elmos Semiconductor konnte in dieser Börsenwoche weiterhin gut zulegen.

Mit einer Gesamtperformance seit Kauf von über 80% und einem Plus von 4,93% allein in dieser Woche gehört Elmos Semiconductor zu einer unserer performantesten Aktien. Ganz nach dem Börsenmotto „An Gewinnmitnahmen ist noch niemand gestorben“ hat sich die Investition in Elmos Semiconductor allemal ausgezahlt. Das Unternehmen schreibt nun schon über mehrere Jahre hinweg gute Gewinne und gehört mit zu den aktuellen Highperformern.

Elmos Semiconductor ist ein deutsches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Halbleitern spezialisiert hat. Es bietet eine breite Palette an Lösungen für den Einsatz in der Automobilindustrie, der Medizintechnik sowie in der Industrie- und...