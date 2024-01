Elmos Semiconductor Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die Aktie von Elmos Semiconductor wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 13,95 liegt die Aktie insgesamt 72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung", der bei 50,52 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Bewertung "Gut".

Im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat Elmos Semiconductor in den letzten 12 Monaten eine Performance von 32,4 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +17,51 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Elmos Semiconductor mit 24,42 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls die Bewertung "Gut".

In der technischen Analyse liegt die 200-Tage-Linie der Elmos Semiconductor bei 72,23 EUR, während der Aktienkurs bei 68,2 EUR liegt, was zu einer negativen Differenz von -5,58 Prozent führt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt mit einem Niveau von 73,24 EUR eine negative Differenz von -6,88 Prozent. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen erhält die Aktie in der technischen Analyse die Bewertung "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Elmos Semiconductor liegt derzeit bei 1,17 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 1,97 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie von der Redaktion neutral eingestuft. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.