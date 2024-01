Elmer Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Stimmung und das Interesse rund um die Aktie von Elmer werden sowohl durch Analysen von Bankhäusern als auch durch die langfristige Stimmung unter Investoren und Internetnutzern beeinflusst. Die Anzahl der Diskussionsbeiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung geben ein gutes Bild über die langfristige Stimmungslage. Nach unseren Untersuchungen zeigen sowohl die Beitragsanzahl als auch die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Elmer zeigt in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt geben wir daher der Aktie von Elmer bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Elmer von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss durch die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einstufung "Neutral" führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI für Elmer beträgt aktuell 17,39, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer Einstufung von "Gut" führt. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 11, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Gut". Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse ist die Elmer mit einem Kurs von 19,25 USD derzeit +5,19 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf +2,78 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.