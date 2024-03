Elmer Aktie: Was ist hier nur passiert?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Beurteilung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Elmer intensiv diskutiert, ohne dass es dabei zu besonders positiven oder negativen Ausschlägen kam. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Elmer beschäftigt, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Elmer-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 18,79 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 19,05 USD liegt, was einer Abweichung von +1,38 Prozent entspricht. Diese Abweichung führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt dieser bei 18,92 USD, was ebenfalls nahe dem aktuellen Schlusskurs liegt, was zu einem "+0,69 Prozent Abweichung" führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Elmer bei einer Dividendenrendite von 2,1 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,76 %) eine niedrigere Ausschüttung auf, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da die Differenz 136,66 Prozentpunkte beträgt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt keine bedeutende Veränderung, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Damit erhält die Elmer-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.