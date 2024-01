Elmer Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen in Relation gesetzt und ist ein beliebter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Bei Elmer wurde der RSI der letzten 7 Tage sowie der RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 94,59 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Elmer-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 47,62, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Elmer daher eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis des RSI.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 2,17 Prozent und damit 136,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von Handelsbanken (138,97). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Elmer-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Bei der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Elmer derzeit bei 18,74 USD verzeichnet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 18,59 USD, was einen Abstand von -0,8 Prozent zur GD200 bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 18,41 USD, was einer Differenz von +0,98 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Im Fall von Elmer wurden in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen festgestellt, ohne besonders positive oder negative Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit erhält Elmer insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.