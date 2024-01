Elma Electronic, ist immer für eine Überraschung gut!

Elma Electronic wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die Diskussionen rund um den Wert waren überwiegend neutral. Daher ist die Anlegerstimmung auf dieser Ebene als "neutral" einzustufen.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Informationstechnologie" erzielte die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 0,2 Prozent, was 24,51 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 17,89 Prozent, und Elma Electronic liegt aktuell 17,69 Prozent darunter. Aufgrund dieser unterdurchschnittlichen Leistung wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was auf ein "neutral" Rating hinweist. Der RSI25 hingegen liegt bei 100, was bedeutet, dass Elma Electronic überkauft ist und daher als "schlecht" eingestuft wird.

Auch hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung wurde Elma Electronic über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu der Einstufung als "neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also für Elma Electronic in diesem Punkt die Einstufung "neutral".