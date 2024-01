Elma Electronic Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Elma Electronic-Aktie wird derzeit neutral bewertet, basierend auf der technischen Analyse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 1009,05 CHF, während der letzte Schlusskurs bei 1000 CHF liegt, was einer Abweichung von -0,9 Prozent entspricht. Ähnlich verhält es sich mit dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, bei dem der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit erhält die Elma Electronic-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Bei der Dividendenrendite schneidet das Unternehmen im Vergleich zur Branche Elektronische Geräte und Komponenten schlecht ab. Die Dividendenrendite beträgt lediglich 0,2 %, was gegenüber dem Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,14 Prozentpunkten bedeutet.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Elma Electronic in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,2 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 17,01 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -16,81 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Elma Electronic um 24,42 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das langfristige Stimmungsbild rund um die Aktie von Elma Electronic wird als neutral bewertet. Sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Rate der Stimmungsänderung ergeben eine neutrale Einschätzung. Insgesamt wird der Aktie von Elma Electronic bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" verliehen.