Elma Electronic Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Das Internet beeinflusst zunehmend die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Bei Elma Electronic zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls stabil, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des langfristigen Stimmungsbilds führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich Informationstechnologie erzielte die Aktie von Elma Electronic im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,2 Prozent, was 19,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 16,23 Prozent, wobei Elma Electronic aktuell 16,03 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Elma Electronic derzeit -1,01 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -0,99 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

In Bezug auf die fundamentalen Kennzahlen weist das KGV von Elma Electronic aktuell einen Wert von 69,75 auf, was 95 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet auf eine Überbewertung der Aktie hin, weshalb sie auch in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält.