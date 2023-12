Elma Electronic Aktie: Immer langsam!

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Meinungsbildung und die Stimmung rund um Aktien. Je nachdem, wie intensiv diskutiert wird und wie stark sich die Stimmung ändert, können neue Einschätzungen für Aktien entstehen. Im Fall von Elma Electronic wurde eine mittlere Diskussionsaktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Eine technische Analyse der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Elma Electronic-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1009,75 CHF liegt. Dieser Wert liegt nahe dem letzten Schlusskurs von 1000 CHF, was zu einer neutralen Bewertung führt. Eine ähnliche Betrachtung auf Basis der letzten 50 Handelstage bestätigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Elma Electronic liegt bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividende liegt Elma Electronic mit 0,2% deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,3%. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aufgrund der niedrigen Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt.

Die verschiedenen Analysen führen insgesamt zu einer neutralen bis schlechten Bewertung der Elma Electronic-Aktie, basierend auf der Diskussion im Internet, der technischen Analyse und der Dividendenrendite.