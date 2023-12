Ellwee AB Aktie: Quo vadis?

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Ellwee ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Äußerungen und Meinungen in den letzten zwei Wochen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ellwee-Aktie zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 34, was weder auf überkaufte noch auf unterkaufte Titel hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt mit einem Wert von 52,54 eine neutrale Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich daher für den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Die Kommunikation über Ellwee in den sozialen Medien hat in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung gezeigt, weder übermäßig positive noch negative Diskussionen. Auch die Frequenz der Beiträge zu Ellwee war in etwa normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse erhält die Ellwee-Aktie unterschiedliche Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) ergibt eine negative Abweichung von -6,3 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50), ergibt sich eine positive Abweichung von +7,2 Prozent und somit eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich aus der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung für Ellwee.