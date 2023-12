Ellwee AB Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Für die Ellwee-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 56, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 59,18 ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Ellwee. Die Aktie erhält daher auch hier eine "Neutral"-Bewertung, da die Intensität der Diskussionen um das Unternehmen im normalen Bereich liegt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen ebenfalls neutral, basierend auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Schlecht"-Rating, da der Kurs der Aktie (18,05 SEK) um -13,1 Prozent über dem GD200 von 20,77 SEK verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt hingegen einen "Neutral"-Wert, da die Abweichung des Aktienkurses nur bei +0,17 Prozent liegt.

Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs, des Sentiments in den sozialen Medien und der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Ellwee-Aktie.