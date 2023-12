Ellomay Capital-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Aktienkurs von Ellomay Capital hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -2,12 Prozent verzeichnet, was mehr als 53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche verzeichnete im gleichen Zeitraum eine mittlere Rendite von 50,81 Prozent, wobei Ellomay Capital mit 52,92 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität zu Ellomay Capital ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, wodurch die Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung ableitet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index erhält die Aktie von Ellomay Capital eine "Gut"-Empfehlung für einen siebentägigen Zeitraum (RSI7) mit einem Wert von 20,64. Für den 25-tägigen Zeitraum (RSI25) ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Einstufung mit einem Wert von 35,32. Insgesamt resultiert daraus ein "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt für die Ellomay Capital-Aktie einen Durchschnitt von 14,17 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 14,5 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Zudem liegt der letzte Schlusskurs über dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ellomay Capital-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.