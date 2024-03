Ellomay Capital Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Stimmung und das Buzz: In Bezug auf Ellomay Capital gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Marktteilnehmer. Die Stimmung ändert sich, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Analyse bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da es in Bezug auf Ellomay Capital keine auffälligen Veränderungen gab, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Intensität der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Deshalb wird auch dies mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Ellomay Capital für dieses Kriterium daher eine "Neutral"-Bewertung.

Technische Analyse: Wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Ellomay Capital-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 15,08 USD mit dem aktuellen Kurs (17,51 USD) vergleicht, ergibt sich eine Abweichung von +16,11 Prozent. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Hier liegt der letzte Schlusskurs (15,98 USD) ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+9,57 Prozent), was auch hier zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt bekommt das Unternehmen also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -9,79 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") liegt Ellomay Capital damit 7,44 Prozent unter dem Durchschnitt (-2,35 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt -2,35 Prozent. Ellomay Capital liegt aktuell 7,44 Prozent unter diesem Wert, weshalb die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet wird.

Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Ellomay Capital wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An drei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch erhält Ellomay Capital auf der Basis des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Gut"-Bewertung.