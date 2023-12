Ellomay Capital Aktie: Das ist schon in aller Munde!

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Ellomay Capital festgestellt werden. Dies basiert auf der Analyse sozialer Medien, in denen sich eine Tendenz zu negativen Themen abzeichnete. Daher wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Anzahl der Diskussionsbeiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Ellomay Capital daher für dieses Stimmungsbild eine Bewertung von "Schlecht".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche hat Ellomay Capital in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,12 Prozent erzielt. Dies steht im Kontrast zu einem durchschnittlichen Anstieg von 64,44 Prozent in der Branche, was zu einer Unterperformance von -66,55 Prozent führt. Ebenso liegt die Rendite von Ellomay Capital um 66,55 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Versorgungsunternehmen"-Sektors. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen wurde festgestellt, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutierten. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index erhält die Ellomay Capital-Aktie ein "Neutral"-Rating. Der RSI7-Wert von 15,57 führt zu einer "Gut"-Empfehlung, während der RSI25-Wert von 34,48 zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.