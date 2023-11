Ellomay Capital Aktie: Der ganz große Wurf!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um überkaufte oder unterkaufte Aktien zu identifizieren. Für die Ellomay Capital-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 14, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 26,38 im überverkauften Bereich. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung nach dem RSI.

Bei der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Ellomay Capital-Aktie bei 14,22 USD verzeichnet. Dies führt zu einer neutralen Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 14,42 USD liegt und einen Abstand von +1,41 Prozent aufweist. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 12,89 USD signalisiert die Differenz von +11,87 Prozent ein "Gut"-Signal. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität und Diskussionsintensität der Ellomay Capital-Aktie im Netz mittelmäßig ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was die Einschätzung als "Neutral" bestätigt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse ergibt sich eine Underperformance von Ellomay Capital. Während ähnliche Aktien aus der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche im Durchschnitt um 48,01 Prozent gestiegen sind, verzeichnete Ellomay Capital in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,62 Prozent. Dies führt zu einer Unterperformance von -81,63 Prozent im Branchenvergleich und einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen und Bewertungen, dass die Ellomay Capital-Aktie gemischte Signale aufweist, mit einer Überverkaufssituation nach dem RSI und einer neutralen Einstufung beim Sentiment und Buzz. Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch eine deutliche Unterperformance, was zu einer negativen Bewertung führt.