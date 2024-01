Ellomay Capital Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können die Einschätzungen für Aktien verändern. Laut einer Analyse von Ellomay Capital zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine negative Veränderung hin, wodurch das langfristige Stimmungsbild als "schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Ellomay Capital in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,12 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" ergibt sich eine Underperformance von -7,12 Prozent. Auch im Vergleich zum Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von Ellomay Capital um 7,12 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem insgesamt schlechten Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Ellomay Capital liegt bei 35,63 Punkten, was zu einem neutralen Rating führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 40,16 Punkten führt zu einer neutralen Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs, wird Ellomay Capital als neutral eingestuft. Der Kurs der Aktie liegt um +4,18 Prozent über dem GD200 und um +15,53 Prozent über dem GD50. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "gut".

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Ellomay Capital basierend auf verschiedenen Analysemethoden.