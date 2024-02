Ellomay Capital Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es bei Ellomay Capital in der Internet-Kommunikation in den letzten Wochen kaum Veränderungen gegeben hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Ellomay Capital auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt auf "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung gegenüber Ellomay Capital wird jedoch als positiv bewertet, basierend auf der Analyse von Kommentaren und Befunden in sozialen Plattformen. Nutzer in den sozialen Medien haben in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen rund um Ellomay Capital aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Ellomay Capital-Aktie sowohl auf längerfristiger Basis (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristigerer Basis (50-Tage-Durchschnitt) positiv abschneidet. Beide Durchschnitte liegen über dem letzten Schlusskurs, wodurch die Aktie auf dieser Basis jeweils ein "Gut"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für Ellomay Capital zeigt eine neutrale Bewertung, sowohl auf Basis von 7 Tagen als auch von 25 Tagen. Der RSI liegt bei 30,69 und 40, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

Insgesamt erhält die Ellomay Capital-Aktie daher in allen analysierten Kategorien eine "Neutral"- oder "Gut"-Bewertung.