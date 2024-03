Ellomay Capital Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Ellomay Capital von den meist privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Redaktion hat Kommentare und Beiträge ausgewertet, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben, und kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf neutral eingestuft werden kann.

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 59,77 Punkte, was bedeutet, dass Ellomay Capital weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,65, was ebenfalls zu einer "neutralen" Einstufung führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Ellomay Capital verläuft derzeit bei 15,15 USD, was einer Einstufung als "gut" entspricht. Der Aktienkurs selbst liegt bei 16,5 USD und hat damit einen Abstand von +8,91 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 16,34 USD, was zu einem "neutralen" Signal führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der beiden Zeiträume als "gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben zu einer langfristigen Einschätzung einer mittleren Aktivität geführt, weshalb die Bewertung für das Sentiment und den Buzz als "neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu dem Gesamtergebnis einer "neutralen" Stimmung führt.