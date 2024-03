Elliptic Laboratories AS Aktie: Was könnte passieren?

Die technische Analyse der Elliptic Laboratories Asa-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 15,85 NOK, während der letzte Schlusskurs bei 14,9 NOK liegt, was einer Abweichung von -5,99 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 15,42 NOK, was einer Abweichung von -3,37 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 42,42 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,28, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionintensität rund um die Aktie von Elliptic Laboratories Asa langfristig eine mittlere Aktivität aufweist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung zeigt jedoch ein positives Bild, da in den letzten zwei Wochen besonders positiv über die Aktie diskutiert wurde. Negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Aktie führt.