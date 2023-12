Ellipsiz Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Aktienkurs von Ellipsiz hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,47 Prozent erzielt, was 0,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Bereich "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt die mittlere jährliche Rendite -9,77 Prozent, und Ellipsiz liegt aktuell 5,7 Prozent darunter. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse der Ellipsiz-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 0,23 SGD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,22 SGD, was einem Unterschied von -4,35 Prozent entspricht, und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,21 SGD liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,76 Prozent), wodurch die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung rund um Ellipsiz deuten auf eine durchschnittliche Aktivität und eine konstante Stimmung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Ellipsiz diskutiert, ohne besonders positive oder negative Themen in den letzten Tagen. Basierend auf dem Anleger-Sentiment erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich für Ellipsiz somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.