Ellipsiz Aktie: Was soll das denn werden?

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich der Ellipsiz-Aktie wird als neutral bewertet. Dies ergab die Analyse unserer Analysten, die die Kommentare und Beiträge auf sozialen Plattformen betrachtet haben. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um Ellipsiz diskutiert, was zu der Einstufung "Neutral" geführt hat.

Bei der fundamentalen Analyse spielt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) eine wichtige Rolle. Das KGV von Ellipsiz beträgt 17,13 und liegt deutlich über dem Branchenmittel von 13,55. Daraus ergibt sich eine Überbewertung um 26 Prozent, weshalb wir den Titel als "Schlecht" einstufen.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Ellipsiz-Aktie bei 0,23 SGD verläuft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs weist einen Abstand von 0 Prozent zu diesem Wert auf. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei +4,55 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich basierend auf beiden Zeiträumen eine Bewertung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 4 zum Aktienkurs, was zu einer negativen Differenz von -4,01 Prozent zum Branchendurchschnitt führt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Ellipsiz daher als "Schlecht".