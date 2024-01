Ellipsiz Aktie: So kann man sich irren!

Die technische Analyse der Ellipsiz-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,23 SGD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,205 SGD, was einem Unterschied von -10,87 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,22 SGD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -6,82 Prozent darunter, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält Ellipsiz insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich erzielte Ellipsiz in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,44 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat Ellipsiz eine Outperformance von +0,32 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Ellipsiz um 4,47 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Ellipsiz wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führen zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Ellipsiz-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 80, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 54,55 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Schlecht" auf Basis des Relative Strength-Indikators.