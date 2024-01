Ellipsiz Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die technische Analyse der Ellipsiz-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage im Durchschnitt bei 0,23 SGD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,22 SGD am vorherigen Handelstag weist eine Abweichung von -4,35 Prozent auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,21 SGD zeigt mit einem Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt eine Abweichung von +4,76 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ellipsiz-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, und es gibt kaum Veränderungen in der Stimmungsrate. Somit ergibt sich auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ellipsiz-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating, da das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Anlegerstimmung rund um die Ellipsiz-Aktie als "Neutral" einzustufen ist.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Aktie von Ellipsiz sowohl aus charttechnischer Sicht, als auch im Hinblick auf das Sentiment und den RSI eine "Neutral"-Bewertung erhält.