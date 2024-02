Ellipsiz Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ellipsiz liegt bei 16, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (KGV von 11,48) über dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass Ellipsiz aus Sicht fundamentaler Kriterien überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung zeigt sich, dass Ellipsiz im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Sektor "Informationstechnologie" mit einer Rendite von -11,15 Prozent um mehr als 3 Prozent darüber liegt. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -10,38 Prozent, wobei Ellipsiz mit 0,76 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Auskunft darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist und basiert auf der technischen Analyse. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ellipsiz-Aktie beträgt derzeit 25, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine weniger volatile Entwicklung und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Alles in allem erhält die Analyse der RSIs zu Ellipsiz insgesamt ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den Social Media zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Ellipsiz zu beobachten war. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Ellipsiz wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.