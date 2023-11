Ellipsiz Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ellipsiz beträgt 17, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 13,44 in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche liegt. Dies entspricht einer Überbewertung um etwa 27 Prozent. Aufgrund fundamentaler Kriterien wird Ellipsiz daher als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Hinsicht.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine eher neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Ellipsiz in den letzten Tagen. Es gab weder deutlich positive noch negative Reaktionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Ellipsiz daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Ellipsiz im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche eine Dividendenrendite von 4,35 % aus. Dies ist 4,11 Prozentpunkte niedriger als der durchschnittliche Wert von 8,45 %. Dadurch wird die Dividendenrendite als niedriger eingestuft und erhält die Bewertung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutender Indikator zur Bewertung der Kursdynamik einer Aktie. Für Ellipsiz liegt der RSI bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich ebenfalls auf 50, was zu einer weiteren Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" basierend auf dem Gesamtbild des RSI.