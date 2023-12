Ellipsiz Aktie: Grund zur Freude?

Die technische Analyse der Ellipsiz-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 0,23 SGD lag. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs ebenfalls bei 0,23 SGD, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,22 SGD zeigt mit einem Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt eine neutrale Einschätzung. Somit erhält Ellipsiz insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende weist Ellipsiz derzeit eine Rendite von 4,35 % auf, die niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,46 % für die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Betrachtet man die Aktienkursentwicklung, so ergab sich in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,47 %, was einer Underperformance von -7,74 % im Branchenvergleich bedeutet. Im Sektorvergleich lag die Rendite 1,36 % unter dem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet hat Ellipsiz derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,13, was über dem Branchendurchschnitt von 13,48 liegt. Daher wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.