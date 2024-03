Ellipsiz Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die Aktie von Ellipsiz weist eine Dividendenrendite von 4,44 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 9,37 % im Halbleiter- und Halbleiterausrüstungssektor als niedrig einzustufen ist. Die Differenz von 4,92 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Bewertung als "Schlecht".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat durchschnittlich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating für die Ellipsiz-Aktie führt.

Der Aktienkurs von Ellipsiz verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,15 %. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" im Durchschnitt um -8,92 %, was eine Underperformance von -2,22 % für Ellipsiz bedeutet. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite bei -11,72 %, und Ellipsiz übertraf diesen Durchschnittswert um 0,57 %. Diese vergleichbaren Renditen führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Auf fundamentaler Ebene zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ellipsiz derzeit bei 16,32 liegt und damit um 27 % über dem Branchendurchschnitt von 12 im Halbleiter- und Halbleiterausrüstungssektor. Dies weist auf eine Überbewertung der Aktie hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.