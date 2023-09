Ellington Residential Mortgage präsentiert bald Quartalszahlen: Was Aktionäre erwartet

In knapp 38 Tagen präsentiert das in Old Greenwich, USA ansässige Unternehmen Ellington Residential Mortgage seine Quartalszahlen für das dritte Quartal. Was erwartet die Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen? Und wie entwickelt sich der Aktienkurs von Ellington Residential Mortgage im Vergleich zum Vorjahr?

In weniger als 38 Tagen wird die Ellington Residential Mortgage Aktie, deren aktuelle Marktkapitalisierung bei 92,46 Mio. EUR liegt, die neuen Quartalszahlen bekanntgeben. Aktionäre und Analysten warten mit Spannung auf das Ergebnis. Laut aktuellen Datenanalysen rechnen Experten damit, dass der Umsatz im Vergleich zum vorherigen Quartal leicht zurückgehen wird. Im dritten Quartal 2022 erzielte Ellington Residential Mortgage einen Umsatz von 4,86 Mio. EUR; nun wird ein Rückgang um -58,80 Prozent auf 1,73 Mio....