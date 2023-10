Ellington Residential Mortgage: Umsatzrückgang erwartet, Gewinnprognose steigt für Q4

In nur 148 Tagen wird das in Old Greenwich ansässige Unternehmen Ellington Residential Mortgage seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre und Interessierte fragen sich, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen sie rechnen können und wie sich die Ellington Residential Mortgage Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Die aktuellen Daten zeigen, dass die Marktkapitalisierung der Ellington Residential Mortgage Aktie bei beeindruckenden 88,86 Millionen Euro liegt. Das Unternehmen wird also mit großem Interesse erwartet, wenn es seine neuen Quartalszahlen veröffentlicht. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum vorherigen Quartal leicht sinken wird. Im vierten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 12,28 Millionen Euro, während nun ein Rückgang von -152,95 Prozent auf -6,50 Millionen Euro...