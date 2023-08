Ellington Residential Mortgage: Umsatz- und Gewinnprognose für Q3 im Fokus der Anleger

Ellington Residential Mortgage, ein Unternehmen mit Sitz in Old Greenwich, Vereinigte Staaten, wird in 70 Tagen seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Ellington Residential Mortgage Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt derzeit 83,83 Millionen Euro. Die Analysten erwarten einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 4,77 Millionen Euro, während nun ein Rückgang um -58,80 Prozent auf 1,70 Millionen Euro erwartet wird. Der Verlust soll voraussichtlich um 0,00 Prozent auf -12,57 Millionen Euro steigen.

Auf Jahressicht prognostizieren die Analysten einen Umsatzrückgang von -73,40 Prozent und einen Gewinnrückgang von -16,00...