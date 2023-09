Ellington Residential Mortgage: Quartalszahlen und Prognosen erwartet - Aktienkurs unter der Lupe

In einem Zeitraum von 33 Tagen wird das Unternehmen Ellington Residential Mortgage, mit Sitz in Old Greenwich, Vereinigte Staaten, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen. Außerdem interessiert sie, wie sich die Aktie von Ellington Residential Mortgage im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Ellington Residential Mortgage Aktie beträgt 92,81 Mio. EUR. In 33 Tagen werden die neuen Quartalszahlen veröffentlicht. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht sinken wird. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 4,87 Mio. EUR. Für das aktuelle Quartal wird ein Rückgang um -85,50 Prozent auf 610,48 Tsd. EUR erwartet. Der bisherige Verlust soll...