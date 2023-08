Ellington Residential Mortgage: Quartalszahlen und Aktienprognosen, die Aktionäre kennen müssen

In nur 66 Tagen wird Ellington Residential Mortgage, ein Unternehmen mit Hauptsitz in Old Greenwich, USA, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal bekannt geben. Aktionäre sind gespannt und fragen sich, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen sie rechnen können. Auch die Entwicklung der Ellington Residential Mortgage Aktie im Vergleich zum Vorjahr wird interessant sein.

Derzeit beträgt die Marktkapitalisierung des Unternehmens 90,91 Millionen Euro. Kurz vor Börseneröffnung werden die neuen Quartalszahlen veröffentlicht. Analysten gehen derzeit davon aus, dass es einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal geben wird. Im dritten Quartal 2022 erwirtschaftete Ellington Residential Mortgage einen Umsatz von 4,78 Millionen Euro. Nun wird mit einem Rückgang von -58,80 Prozent auf 1,70 Millionen Euro gerechnet. Auch...