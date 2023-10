Ellington Residential Mortgage: Quartalsbilanz-Prognosen und Auswirkungen auf den Aktienkurs

ARTIKEL:

In etwas weniger als fünf Monaten wird Ellington Residential Mortgage, ein Unternehmen mit Sitz in Old Greenwich, USA, seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Performance der Ellington Residential Mortgage-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 88,47 Millionen Euro wird das Unternehmen in Kürze seine neuen Quartalszahlen veröffentlichen. Analysten erwarten laut Datenanalyse einen leichten Umsatzrückgang gegenüber dem Vorquartal. Im vierten Quartal 2022 erzielte Ellington Residential Mortgage einen Umsatz von 12,23 Millionen Euro. Nun wird ein Rückgang um -152,93 Prozent auf -6,47 Millionen Euro prognostiziert. Der Gewinn hingegen soll voraussichtlich um +95,54 Prozent auf 21,57 Millionen Euro...