Ellington Residential Mortgage: Aktionäre in Erwartung der Quartalszahlen und Aktienprognose 2023

In nur 75 Tagen wird das in Old Greenwich, Vereinigte Staaten ansässige Unternehmen Ellington Residential Mortgage seine Quartalszahlen für das dritte Quartal bekannt geben. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen. Außerdem stellt sich die Frage, wie sich die Aktie von Ellington Residential Mortgage im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 86,88 Millionen Euro. Somit warten alle gespannt auf die bevorstehenden Zahlen. Analysten gehen momentan davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum vorherigen Quartal leicht zurückgehen wird. Im dritten Quartal 2022 erzielte Ellington Residential Mortgage einen Umsatz von 4,74 Millionen Euro. Für das aktuelle Quartal wird ein Rückgang um etwa -47,70 Prozent auf 2,15 Millionen Euro erwartet. Darüber...