Ellington Residential Mortgage Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten für Ellington Residential Mortgage REIT 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Im vergangenen Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 6 USD, was einem Anstieg um 1,35 Prozent vom letzten Schlusskurs (5,92 USD) entspricht - eine "Neutral"-Empfehlung. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Empfehlung von den Analysten.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv in den letzten Tagen. An neun Tagen überwogen positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation dominierte. Allerdings war in den letzten Tagen die Diskussion überwiegend negativ in Bezug auf Ellington Residential Mortgage REIT, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität im üblichen Bereich liegt, und die Rate der Stimmungsänderung positiv war. Somit erhält das Unternehmen insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Ellington Residential Mortgage REIT als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 beträgt 27,16 und der RSI25 liegt bei 55,05, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.