Ellington Residential Mortgage Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die Ellington Residential Mortgage REIT hat sich in den letzten Wochen mit einem Kurs von 6,35 USD um +5,31 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -0,31 Prozent, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

In den vergangenen 12 Monaten haben Analysten der Ellington Residential Mortgage REIT 0 mal die Einschätzung "Gut", 1 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" vergeben, was langfristig zu einer neutralen Bewertung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten Analysten auf Basis des aktuellen Kurses von 6,35 USD eine Entwicklung von -5,51 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 6 USD, was als "Schlecht" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung durch institutionelle Analysten.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über die Ellington Residential Mortgage REIT in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie zeigt, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über die Aktie diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Betrachtet man den Relative Strength Index, so ergibt sich für die Ellington Residential Mortgage REIT ein neutraler Status. Der RSI7 liegt bei 8,33, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 37,98 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.