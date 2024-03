Ellington Residential Mortgage Aktie: Was macht der Markt?

Die Aktie von Ellington Residential Mortgage REIT hat in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer positiven Einschätzung im Bereich "Sentiment und Buzz" führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt dagegen unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Analysten bewerten die Aktie langfristig als "Neutral", wobei ein Kursziel von 6 USD erwartet wird. Dies entspricht einer neutralen Einschätzung auf Basis aller Analystenschätzungen.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ, obwohl in den letzten Tagen auch positive Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Aktie als neutral bewertet, da er sich sowohl in der Nähe des GD200 als auch des GD50 befindet.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung der Aktie von Ellington Residential Mortgage REIT auf Basis der verschiedenen Faktoren.