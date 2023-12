Ellington Residential Mortgage Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Für die Ellington Residential Mortgage REIT wurde der RSI für die letzten 7 Tage und auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 10,81 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI für 25 Tage zeigt mit einem Wert von 23,26 eine überverkaufte Situation, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität um die Aktie von Ellington Residential Mortgage REIT in den letzten Monaten normal war, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Analystenbewertung der Ellington Residential Mortgage REIT zeigt, dass in den letzten 12 Monaten keine "Gut"-Bewertungen, zwei "Neutral"-Bewertungen und keine "Schlecht"-Bewertungen abgegeben wurden. Die langfristige Bewertung von institutioneller Seite ist ebenfalls "Neutral", was auch die jüngsten Bewertungen bestätigen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 6 USD, was eine neutrale Einschätzung zur Kursentwicklung ergibt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 6,68 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 6,31 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in Bezug auf den GD200. Der GD50 zeigt hingegen einen Abstand von +8,23 Prozent, was zu einer positiven Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Ellington Residential Mortgage REIT eine neutrale Gesamtbewertung.