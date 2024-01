Ellington Residential Mortgage Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die Anlegerstimmung gegenüber Ellington Residential Mortgage REIT war in den letzten Tagen größtenteils negativ, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt vier positive und acht negative Tage, während an zwei Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch überwiegend neutral. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Ellington Residential Mortgage REIT daher eine "Schlecht"-Einschätzung und insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die charttechnische Entwicklung der Aktie zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ellington Residential Mortgage REIT-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 6,64 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (6,13 USD) liegt deutlich darunter (Unterschied -7,68 Prozent), was zu einer negativen Bewertung der Aktie führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein ähnlicher Wert (5,9 USD) und damit eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Ellington Residential Mortgage REIT zeigt für einen Zeitraum von 7 Tagen eine Bewertung als "Schlecht" (RSI von 76,92) und für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" (RSI25 von 47,66). Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht" auf Basis des RSI.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes in Bezug auf Ellington Residential Mortgage REIT festgestellt werden. Dies spiegelt sich in den sozialen Medien wider, wo vermehrt negative Themen zu erkennen waren. Die Stärke der Diskussion zeigte hingegen keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis führt. Zusammenfassend erhält Ellington Residential Mortgage REIT für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.