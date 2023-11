Ellington Residential Mortgage Aktie: Quartalszahlen und Gewinn-Prognose in 98 Tagen enthüllt

In 98 Tagen wird das Unternehmen Ellington Residential Mortgage, mit Sitz in Old Greenwich, USA, seine Quartalszahlen für das vierte Quartal bekanntgeben. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf den Umsatz und die Gewinnzahlen des Unternehmens. Zusätzlich interessiert sie auch der Vergleich zur Vorjahresperformance der Ellington Residential Mortgage Aktie.

Die Ellington Residential Mortgage Aktie hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 91,32 Millionen Euro. In nur noch 98 Tagen werden die neuen Zahlen veröffentlicht. Aufgrund dieser bevorstehenden Veröffentlichung sind Aktionäre und Analysten besonders aufmerksam. Die Datenanalyse deutet darauf hin, dass es zu einem leichten Rückgang des Umsatzes im Vergleich zum vorherigen Quartal kommen könnte. Im vierten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 11,83 Millionen Euro, während jetzt ein Rückgang von -83,14 Prozent auf 2 Millionen Euro erwartet wird. Auch der Gewinn soll sich voraussichtlich um -7,03 Prozent reduzieren und bei 9,92 Millionen Euro liegen.

Es ist interessant zu betrachten, wie Aktionäre nun auf diese Situation reagieren werden.

Auf Jahressicht zeigen sich die Analysten eher pessimistisch. Sie erwarten einen Umsatzrückgang von -83,14 Prozent und einen Gewinnrückgang von -7,03 Prozent auf -30,67 Millionen Euro für das Gesamtjahr. Der Gewinn bleibt weiterhin rückläufig und wird voraussichtlich um -7-03% sinken im Vergleich zum Vorjahr, als er noch -28,51 Millionen Euro erreichte. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich bei 0,95 Euro liegen.

Aktionäre haben bereits teilweise auf die Schätzungen der Quartalszahlen reagiert. So hat sich der Kurs der Ellington Residential Mortgage Aktie in den letzten 30 Tagen um +16,92 Prozent verändert.

Die Analysten bewerten die möglichen Auswirkungen auf den Aktienkurs wie folgt: Innerhalb von 12 Monaten wird erwartet, dass der Kurs bei 5,94 Euro liegt. Dies würde einem Gewinn von +6,73 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs entsprechen. Aktionäre könnten also basierend auf den Expertenschätzungen mit einem Gewinn von +6,73 Prozent innerhalb eines Jahres rechnen.

Aus charttechnischer Sicht zeigt sich ein stark positiver Trend beim Kurstrend der Ellington Residential Mortgage Aktie und der Gleitende Durchschnitt von 50 bietet keinen Widerstand.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Ellington Residential Mortgage-Analyse von 26.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Ellington Residential Mortgage jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher?

