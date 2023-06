Ellington Residential Mortgage Aktie: Quartalszahlen-Ausblick für den 08.08.2023

In genau 40 Tagen legt das in Old Greenwich, USA ansässige Unternehmen Ellington Residential Mortgage die Bilanz für das zweite Quartal vor. Was können Investoren hinsichtlich Umsatz und Gewinn erwarten? Wie positioniert sich die Ellington Residential Mortgage Aktie im Vorjahresvergleich?

Es verbleiben lediglich noch 40 Tage bis zur Veröffentlichung der aktuellen Quartalszahlen der Ellington Residential Mortgage Aktie, deren gegenwärtige Marktkapitalisierung bei beachtlichen 91,32 Mio. EUR liegt – dies geschieht vor Beginn des Börsenhandels. Aktionäre und Analysten fiebern dem Ergebnis entgegen: Die Analysehäuser prognostizieren auf Basis ihrer neuesten Daten einen geringfügigen Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Laut Berichten erzielte Ellington Residential Mortgage im zweiten Quartal von 2022 noch einen...