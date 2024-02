Ellington Residential Mortgage Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne eine klare Richtung in positiver oder negativer Hinsicht. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkte Diskussionen über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Ellington Residential Mortgage REIT. Als Folge davon bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigten in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Ellington Residential Mortgage REIT. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer fiel in den roten Bereich, weshalb die Redaktion die Aktie als "Schlecht" bewertet. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Ellington Residential Mortgage REIT wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Ellington Residential Mortgage REIT zeigt an, dass die Aktie auf 7-Tage-Basis überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Ellington Residential Mortgage REIT-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Analysten schätzen die Aktie von Ellington Residential Mortgage REIT auf langfristiger Basis als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen lagen 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht vor. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Ellington Residential Mortgage REIT aus dem letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 6 USD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Neutral".