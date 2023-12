Ellington Financial Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Ellington Financial Inc wurde in den letzten beiden Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat diese Informationen aus verschiedenen Kommentaren und Beiträgen zusammengefasst. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daher kann die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Ellington Financial Inc-Aktie bei 12,81 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 12,96 USD, was einem Unterschied von +1,17 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht vergeben wir daher eine "Neutral"-Bewertung. Dies gilt auch für den 50-Tages-Durchschnitt, bei dem der letzte Schlusskurs mit 12,72 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,89 Prozent) liegt. Die Ellington Financial Inc-Aktie erhält somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ellington Financial Inc-Aktie liegt bei 58, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (51,38) führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Langfristig gesehen wird die Ellington Financial Inc-Aktie von Analysten positiv eingeschätzt, mit einer Gesamtbewertung von 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Die durchschnittliche Empfehlung für die Aktie aus dem letzten Monat ist "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 14,25 USD, was einer erwarteten Performance von 9,95 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Gut" basierend auf der Analysteneinschätzung.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung für die Ellington Financial Inc-Aktie basierend auf der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und der Analysteneinschätzung.