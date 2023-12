Ellington Financial Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich für Ellington Financial Inc in den letzten vier Wochen verbessert. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine neutrale Einschätzung hin, ebenso wie die technische Analyse, die die Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnitts ebenfalls neutral bewertet. Die Analysten sind geteilter Meinung, insgesamt wird der Aktie jedoch ein positives Rating zugeschrieben. Basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 9,28 Prozent steigen, was zu einer positiven Empfehlung führt. Insgesamt erhält Ellington Financial Inc also ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Sollten Ellington Financial Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Ellington Financial jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Ellington Financial-Analyse.

Ellington Financial: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...